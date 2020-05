Îl va face Gina Pistol tătic pe Smiley? Ce spune artistul despre copii. “Eu mereu…”

12:40

În contextul pandemiei de coronavirus, anul acesta Bacalaureatul și Evaluarea Națională se vor desfășura în condiții speciale. În sala de examen vor intra maxim elevi, dar și un cadru medical. Mai mult, la intrarea în școală elevilor li se va lua și temperatura. Examenul de Bacalaureat din această vară se va susține în săli de […]