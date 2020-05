Un șef din Poliția Capitalei susține că subaterniii săi vor să îi taie gâtul. Ce s-ar ascunde, de fapt, în spatele acuzațiilor

13:10

Iulia Albu lovește din nou! De data aceasta cu o colecție de măști de protecție din bumbac, cele mai scumpe de pe piață, se pare, numită La Masque. Sunt făcute manual din bumbac dublu stratificat, reutilizabile și ușor de întreținut. CITEȘTE ȘI: IULIA ALBU, TERORIZATĂ ÎN TOIUL NOPȚII: "AM SUNAT LA POLIȚIE ȘI ABIA AȘTEPT SĂ […]