Tragedie în fotbal! A murit Luigi Simoni, un celebru antrenor din Italia

Dosarul de agresiune sexuală al fostului episcop de Huși, Corneliu Onilă, primește o nouă filă după ce chiar cel care l-a șantajat înaltul prelat a devenit inculpat. Sebastian Jitaru avusese calitatea de suspect, numai că în această dimineață i s-a adus la cunoștință, de către procurori, că este inculpat în acest dosar. Sebastian Jitaru și […]