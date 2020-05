Alba: Angajata Fabricii de Arme Cugir rănită grav într-o explozie, transportată cu un elicopter SMURD la Bucureşti

15:20

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat vineri că de la 1 ianuarie 2021 în industria cărnii din Germania, la nivelul angajatorilor din acest domeniu, nu se va mai lucra prin subcontractori şi va deveni obligatorie marcarea digitală a orelor de lucru.Inspectorul general de stat, Mihai Nicolae Ucă, a fost, în perioada 18 - 20 mai 2020, în vizită de lucru în Germania, alături de ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, pentru a verifica condiţiile de muncă ale cetăţenilor români care muncesc ca lucrători sezonieri în agricultură. "La 24 de ore după discuţiile pe care le-am avut au şi venit primele decizii în Guvernul german", a subliniat Violeta Alexandru. Aceasta a arătat, în context, că Guvernul german a luat decizia ca de la 1 ianuarie 2021 în "industria cărnii la nivelul angajatorilor din acest domeniu nu se va mai lucra prin subcontractori"."Practic, regimul de protecţie socială pe care îl ofereau subcontractorii, prin comparaţie cu contractorul principal, era diferit. Ministrul Muncii şi-a asumat o asemenea schimbare, iar de la începutul anului viitor se vor vedea schimbări importante pentru condiţiile de muncă din abatoare. Este vorba despre obligaţia care le-a fost conferită contractorilor de a notifica autorităţile cu privire la condiţiile de cazare şi de transport pentru muncitorii din străinătate, pentru cei care lucrează în aceste abatoare. S-a instituit obligaţia marcării digitale a orelor de lucru pentru evitarea oricăror neînţelegeri cu privire la acest aspect. Există în practică, lucru constatat de mine, anumite nemulţumiri din partea românilor noştri care ţin o anumită evidenţă a timpului de lucru şi care, spun dânşii, nu ar coincide fidel cu situaţia pe care o au angajatorii. Pentru eliminarea oricăror neînţelegeri pe acest subiect, de la începutul anului viitor, va fi obligatorie marcarea digitală a orelor de lucru. Până atunci, prin implicarea activă a asociaţiilor industriilor de profil, se vor folosi aceste recomandări pentru a genera cadrul necesar în vederea luării deciziilor de la începutul anului viitor", a declarat Violeta Alexandru.Totodată, ministrul Muncii a subliniat că omologul său a anunţat public faptul că va intensifica controalele la nivelul angajatorilor din Germania, atât în industria cărnii cât şi în agricultură, "cele două domenii principale care au făcut obiectul mai multor informaţii de presă în ultima perioadă, în legătură cu relaţiile angajatori-angajaţi"."Se efectuează controale, dar ritmul lor va fi mult accelerat, ca urmare a sesizărilor pe care le-am făcut şi pe care le-aţi făcut dumneavoastră, românii, urmând ca între mine şi domnia sa (ministrul german al Muncii, n.r.) să existe un dialog constant în viitoarea perioadă, pentru a mă informa asupra rezultatelor acestor verificări. Nu în ultimul rând, fac precizarea că ministrul m-a asigurat că va acorda o atenţie sporită condiţiilor de sănătate ale românilor. Am convenit împreună că va dispune verificări cu privire la contractul general pentru asigurarea serviciilor medicale pentru toţi angajaţii din agricultură, respectiv industria cărnii şi că, în funcţie de aceste verificări, mă va informa în consecinţă. Contractul general pentru asigurarea serviciilor medicale asigură un pachet minimal de servicii, urmând ca în situaţia în care un angajat, un român, care lucrează în fermă sau în abator şi care are din păcate o situaţie de infectare cu Corona, să fie preluat de instituţiile medicale din Germania", a mai spus Violeta Alexandru.Potrivit ministrului Muncii, condiţiile de muncă sunt decente la multe dintre fermele, respectiv abatoarele din Germania. "Am vorbit direct cu românii. Sunt oameni care merg de 7-8 ani în Germania să lucreze şi care mi-au spus că sunt trataţi decent, cu respect. Îşi primesc banii la timp, au condiţii decente de cazare, condiţii aferente activităţii pe care o desfăşoară, respect din partea angajatorilor şi că nu se regăsesc în mesajul public transmis de o parte de clasa politică din România, că sunt exploataţi de angajatorii Germania", a mai spus ministrul Muncii.Violeta Alexandru a subliniat că a avut o serie de discuţii în ferme, unde a văzut condiţii diferite de lucru."Eu nu pot să pun o etichetă asupra angajatorilor germani cum că ar exploata cetăţeni români sau ar exploata cetăţeni străini în activităţile specifice pentru că nu este adevărat. Am văzut condiţii decente şi am văzut condiţii care pot fi îmbunătăţite. De aceea, unul din lucrurile cu privire la care am fost recunoscătoare ministrului Muncii din Germania, domnul Hubertus Heil, a fost legat de afirmaţia pe care şi-a asumat-o şi a făcut-o în spaţiul public şi, anume, că este jenat de condiţiile din unele ferme şi că se va implica personal şi prin echipa pe care o coordonează pentru ca acestea să fie îmbunătăţite. O asumare la acest nivel, în urma dialogului pe care l-am avut, arată că între Guvernul României, Ministerul Muncii şi Guvernul Germaniei prin Ministerul de resort există în acest moment o atenţie concentrată pe condiţiile de muncă ale celor care lucrează în Germania, în primul rând pentru românii noştri pentru că, fără falsă modestie, practic, acest subiect a fost adus în atenţia publică din Germania, ca urmare a vizitei pe care am organizat-o, respectiv ca urmare a consistenţei dialogului pe care l-am avut", a mai spus Violeta Alexandru. 