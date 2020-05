Ploaie de amenzi în Rusia din cauza unei aplicații care cere selfiuri pentru a dovedi că oamenii nu au încălcat carantina

16:10

Nu cu mult timp înainte de a afla că suferă de boala cumplită care i-a adus și sfârșitul, Denisa Răducu a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Ticy, cel care i-a fost și coleg de breaslă. Manelistul a ascuns o dramă halucinantă și a avut parte de o viață cum numai în filme […] The post Drama cumplită trăită de fostul iubit al Denisei Răducu. A crescut la casa de copii și a fost operat de 17 ori appeared first on Cancan.ro.