Episcopia Hușilor, prima reacție după ce fostul episcop Corneliu Onilă a fost arestat pentru 30 de zile: ”Fapte de o mare gravitate…”

17:00

Antrenorul italian Luigi Simoni, recordmenul promovărilor în Serie A, a încetat din viață, vineri, la vârsta de 81 de ani. Tehnicianul suferise un accident vascular cerebral la 22 iunie. VEZI AICI: UN ANTRENOR SPANIOL DE FOTBAL A MURIT DIN CAUZA CORONAVIRUSULUI LA DOAR 21 DE ANI! De atunci a continuat să lupte, dar nu s-a […] The post Tragedie în fotbal! A murit Luigi Simoni, un celebru antrenor din Italia appeared first on Cancan.ro.