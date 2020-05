Coronavirus: La Madrid şi Barcelona se redeschid luni terasele, hotelurile şi muzeele

18:10

Fostul mare baschetbalist Scottie Pippen este extrem de nemulţumit de felul cum a fost portretizat de legendarul Michael Jordan, care i-a fost coechipier la Chicago Bulls, în documentarul "The Last Dance", scrie presa internaţională.Deşi intervine des pentru ESPN, Pippen nu a făcut până acum nicio declaraţie publică despre "The Last Dance", care este principalul subiect de discuţie în lumea baschetului, notează site-ul basket-infos.com."Pippen a fost remarcabil de tăcut de la începutul difuzării documentarului luna trecută, iar apropiaţii săi spun că este rănit şi dezamăgit de portretul său. Unul dintre cei mai faimoşi dintre foştii coechipieri - şi fost rival - s-a angajat chiar pentru a-i lua apărarea", a afirmat Jackie MacMullan, ziaristă ESPN.Acest fost coechipier este Dennis Rodman."Este greu pentru Scottie când lumea spune lucruri negative despre el. Nu-i place asta. Eu îi tot spun: 'N-ai de ce să-ţi ceri scuze. Ai fost unul dintre cei mai buni.' Sper că lumea va putea în fine să vadă asta", a declarat Rodman. În opinia sa, Pippen a fost unul dintre cei mai mari doi sau trei baschetbalişti din toate timpurile.Pippen a afirmat recent că era cel mai bun jucător din NBA în momentul retragerii lui Jordan.Mai multe momente din documentar nu îl avantajează pe Pippen. De exemplu, faptul că a cerut un transfer şi că a amânat o operaţie la gleznă în 1997, fiindcă nu era suficient de bine plătit, sau refuzul de a intra în joc în play-off, fiindcă Phil Jackson nu îi pasa. De asemenea, sunt amintite o migrenă a sa ori evoluţia catastrofală dintr-un meci decisiv cu Detroit Pistons. Jordan l-a numit chiar "egoist" în legătură cu accidentarea pe care a suferit-o în 1997.Totuşi, pe ansamblu, portretul locotenentului lui Jordan este unul pozitiv, estimează site-ul citat.Potrivit presei, Pippen nu a mai vorbit cu Jordan de când a fost difuzat primul episod, pe 19 aprilie.Printre cei care au criticat "The Last Dance" este şi fostul jucător Horace Grant, câştigător a trei titluri NBA alături de Michael Jordan cu Chicago Bulls.Acest documentar, difuzat în mai multe episoade pe durata izolării datorate pandemiei de Covid-19, se focalizează pe ultimul sezon al lui Michael Jordan cu Bulls (1997-1998), pentru o mai bună descriere a dinastiei de la Chicago, care a dominat liga profesionistă de baschet în anii '90, cu şase titluri cucerite în două serii triple, 1991-1992-1993 şi 1996-1997-1998.În sezonul 1997-1998, care le-a adus al şaselea titlu, Chicago Bulls, Michael Jordan, antrenorul Phil Jackson şi proprietarul Jerry Reinsdorf au permis unei echipe de producţie să filmeze echipa din interiorul său cotidian, înregistrând imagini care nu au fost difuzate niciodată şi care figurează în "The Last Dance".În afara jucătorilor, peste 100 de apropiaţi ai echipei şi alte personalităţi au vorbit pentru ESPN pentru a relata această poveste din toate unghiurile.AGERPRES (AS/autor: Mircea Lazaroniu; editor: Adrian Drăguţ, editor online: Simona Aruştei)