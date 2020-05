S-a ales cu dosar penal, după ce a fost prins cu un permis de conducere fals

17:10

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului din Stuttgart, anunță că un român care muncea într-o companie de a cărnii din Germania. Autoritățile române au fost anunțați de reprezentanții companiei. Cetățeanul român își desfășura activitatea în cadrul unei companii de prelucrare a cărnii din Birkenfeld, lângă orașul Pforzheim. Abatorul a ajuns în atenția mass-media la finalul […] The post Un român a murit într-un focar de coronavirus din Germania appeared first on Cancan.ro.