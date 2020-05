Dumitru „Țețe” Moraru, deranjat vizibil de jignirile lui Cornel Dinu: „Îmi este rușine de cei din familia mea pentru vorbele spuse de acest om”

20:00

Florentin Matei, 27 de ani, acum la Apollon Limasol, a vorbit despre perioada petrecută la FCSB în 2019. Format de club, Matei a revenit la începutul anului trecut la roș-albaștri, dar nu a impresionat și a intrat pe lista neagră a patronului Gigi Becali, fiind lăsat să plece la Astra Giurgiu.„Mi-am ales prost momentul să vin la Steaua. Am fost în Emirate, am terminat contractul acolo şi am avut vreo 3-4 luni de vacanţă. ...