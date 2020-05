Andreea Bălan se reinventează și nu privește în urmă: ”Restul sunt accesorii…”

17:40

Zi de mare bucurie pentru suflarea dinamovistă! Andrei Tîrcoveanu, fostul fotbalist din Ștefan cel Mare va deveni tătic pentru prima dată, căci iubita lui, Bianca, este însărcinată. Andrei Tîrcoveanu, fostul jucător al lui Dinamo va deveni tătic pentru prima dată. Vestea a fost dată chiar de către iubita lui, Bianca, pe contul său de Instagram. […] The post Bucurie mare în fotbalul românesc! Un fost dinamovist va deveni tătic pentru prima dată appeared first on Cancan.ro.