Se deschide circulația pe Transalpina! Care sunt restricțiile pe care turiștii trebuie să le respecte în acest an

Epidemia de coronavirus a făcut ravagii în majoritate țărilor. S-au înregistrat milioane de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 și un număr copleșitor de decese. Mai mult din cauza răspândirii accelerate a virusului majoritatea activităților au fost sistate, iar adunările de oameni interzise. În acest context, Palatul Buckingham va fi închis pentru public vara […] The post Coronavirusul a închis Palatul Buckingham pentru prima oară în ultimii 27 de ani! 380 de angajați vor fi dați afară appeared first on Cancan.ro.