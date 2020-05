A fost confirmat un caz de coronavirus la Curtea de Apel Bucureşti! O angajată a fost infectată și alți patru au intrat în izolare

18:10

Povestea creată în jurul Biancăi Drăgușanu merge mai departe, iar vedeta pare mai hotărâtă ca oricând să tragă o linie și să pornească pe drumul său. Firește, telenovela în care a fost implicată, alături de Alex Bodi, a ținut capul de afiș și a dat naștere unor scenarii diverse în mediul online, urmăritorii împărțindu-se în […] The post Bianca Drăgușanu, fotografie incendiară și declarație tranșantă: ”Sunt pregătită pentru toate…” appeared first on Cancan.ro.