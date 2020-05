Controversata cântăreață ar fi avut o aventură cu un politician celebru după ce s-ar fi infectat cu HIV. Artista ar fi luat virusul de la…

18:40

Epidemia de coronavirus a făcut numeroase pagube și a bulversat pe toată lumea. Pentru a preveni răspândirea virusului fiecare țară a introdus un set de reguli care să îi protejeze pe cetățeni și să îi pedepsească pe cei care ignoră restricțiile și pun sănătatea lor, cât și a celor din jur în pericol. Astfel, Rusia […] The post Ploaie de amenzi în Rusia din cauza unei aplicații care cere selfiuri pentru a dovedi că oamenii nu au încălcat carantina appeared first on Cancan.ro.