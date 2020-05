VIDEO Pakistan: Cel puţin 97 de morţi în prăbuşirea unui Airbus A320 la Karachi (nou bilanţ)

09:50

Muzeul Naţional al Bucovinei redeschide pentru vizitare, începând cu data de 26 mai, după 78 de zile de suspendare a activităţii cu publicul, cinci dintre obiectivele sale, a anunţat, vineri, şeful Biroului Educaţie, Marketing şi Comunicare, Iuliana Roşca.Este vorba despre Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul de Istorie Suceava, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Ştiinţele Naturii şi Muzeul "Ciprian Porumbescu" din Stupca.''Chiar dacă am închis porţile şi uşile, în tot acest timp am deschis şi mai larg lăzile cu zestrea Bucovinei din colecţiile Muzeului Naţional al Bucovinei. Pentru publicul nostru am mutat în spaţiul virtual istoria, arheologia, faptele de vitejie ale marilor voievozi, ştiinţele naturii, credinţele, tradiţiile, meşteşugurile, port popular, ceramica, podoabele, obiective de arhitectură tradiţională, am mutat cetatea, satul bucovinean şi celelalte muzee on-line. Pe copii, dar şi pe cei plimbaţi prin viaţă, i-am provocat la diverse proiecte educaţionale muzeale on-line! Ne bucurăm că au răspuns. Şi într-o perioadă în care am fost obligaţi să stăm departe pentru a ne fi bine, am fost totuşi atât de aproape. Datorită dumneavoastră, pentru că ne-aţi accesat zilnic pe toate paginile noastre de facebook, pentru că ne-aţi dat like-uri, ne-aţi distribuit, aţi comentat sau doar v-aţi uitat la ceea ce face muzeul, în cele 78 de zile în care nu ne-aţi putut trece fizic pragul am ajuns cu postările în faţa a nu mai puţin de 1.147.175 persoane'', a arătat Iuliana Roşca.Potrivit sursei citate, pentru siguranţa publicului şi a personalului angajat al Muzeul Naţional al Bucovinei, vizitarea obiectivelor se va face cu respectarea măsurile pentru prevenirea contaminării, pe care vizitatorii trebuie să le respecte.Accesul publicului vizitator va fi permis în muzeu numai în condiţiile purtării măştii pe toată durata vizitei, cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum 2 m, cu utilizarea covoarelor cu dezinfectant pentru încălţăminte aflate la intrarea în muzeu şi cu dezinfectarea mâinilor la intrarea în muzeu.Totodată, nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree), dar şi a celor care după termometrizare au temperatura peste 37,3 grade.Publicul va urma fluxurile de vizitare unidirecţionale şi va ţine cont de observaţiile afişate sau de indicaţiile personalului care asigură vizitarea, iar timpul de vizitare a expoziţiilor din cadrul fiecărui muzeu este de cel mult 2 ore.Fiecare muzeu va avea afişate regulile şi programele de vizitare ce cuprind şi intervalele de dezinfecţie. De regulă, după primele 4 ore de la începerea vizitării, expoziţiile vor fi închise 30 de minute pentru dezinfectare.Şi magazinele de suveniruri vor avea reguli stricte în ceea ce priveşte distanţarea şi igiena, vizitatorii vor păstra distanţa minimă impusă, iar în cazul în care vor dori să achiziţioneze produsele expuse, le vor viziona fără să le atingă, angajatul muzeului fiind cel care va face prezentarea, verificarea, ambalarea. AGERPRES / (AS - autor: Silvia Marcu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)