Marcel Vela, dat afară de la MAI? Conflictul avut de Paşte cu Ludovic Orban şi Klaus Iohannis i-ar fi fost fatal

În plină stare de alertă, președintele Consiliului Județean Vaslui refuză să poarte masca de protecție. Cum și-a motivat bărbatul alegerea. Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), a fost avertizat, joi, de reprezentanţii PNL Vaslui cu privire la faptul că încalcă legea, după ce acesta a refuzat să poarte mască de protecţie la şedinţa […]