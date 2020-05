Ilie Năstase, din nou în război cu Poliția. “Acești milițieni nu au educație. De ce nu se duc când se bat clanurile?” Ce l-a indignat pe fostul lider ATP

21:10

Ministrul Sănătății a făcut un anunț important! Românii se pot gândi la vacanțe. Autorităţile se gândesc la deschiderea teraselor de la 1 iunie şi deschiderea plajelor de la 15 iunie. ”Ne putem gândi la vacanţă, dar noi trebuie să relaxăm etapizat. Dacă ne gândim, în condiţiile în care această etapă va merge bine, să deschidem […] The post Ministrul Sănătății, anunț important! Românii se pot gândi la vacanțe appeared first on Cancan.ro.