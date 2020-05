Revanșa, cuvântul de ordine la Bayern Munchen

23:20

S-a stârnit rumoare în lumea bună după ce o cunoscută cântăreață, care, în urmă cu câțiva ani, era acuzată că și-a vândut trupul, e suspectată acum că ar fi infectată cu HIV. Renumită pentru escapadele amoroase, tânăra s-ar fi ”distrat” recent cu un vestit politician. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate […] The post Controversata cântăreață ar fi avut o aventură cu un politician celebru după ce s-ar fi infectat cu HIV. Artista ar fi luat virusul de la… appeared first on Cancan.ro.