Ei sunt generația căreia pandemia i-a furat majoratul și Balul de final. „Am pierdut ceva ce se întâmplă doar o dată în viață” +”Sistemul de educațional este extrem de bolnav”

09:30

Ce scrie pe crucea la ÎPS Pimen, decedat după o luptă grea cu coronavirusul. Motivul pentru care a fost înmormântat fără să i se treacă numele real. AFLĂ ȘI: IMAGINI ȘOCANTE. ENORIAȘTII ÎȘI DAU MASCA JOS ȘI SĂRUTĂ SICRIUL LUI ÎPS PIMEN, MORT DE CORONAVIRUS. VIDEO Slujba de înmormântare a avut loc vineri. Călugării de la […] The post Ce scrie pe crucea lui ÎPS Pimen! Motivul pentru care a fost înmormântat fără să i se treacă numele real la căpătâi appeared first on Cancan.ro.