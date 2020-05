FOTO / Ipostaza șocantă în care s-a afișat Margherita din Clejani, în fața fanilor, cu puțin timp înainte de accidentul provocat. S-a întins pe podea și…

13:00

Bayern Munchen caută revanșa astăzi în fața lui Eintracht Frankfurt, după eșecul umilitor suferit în tur, 1-5, care a dus și la demiterea antrenorului Niko Kovac. Liderul din Bundesliga încearcă să își mențină avansul de patru puncte în fruntea clasamentului față de Borussia Dortmund și să confirme succesul din runda precedentă, 2-0 cu Union Berlin.