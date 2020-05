92 de muncitori sezonieri care au plecat la muncă în Germania au revenit în țară

16:10

Cel mai frumos tronson din Transalpina (DN 67C), cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, s-a redeschis. Ce reguli trebuie să respecte șoferii. Începând de astăzi, 23 mai 2020, a fost redeschisă circulația rutieră pe Transalpina, sectorul de drum Rânca – Obârșia Lotrului, km 34+800 – 59+800m. Circulația între Rânca şi Obârşia Lotrului va fi permisă […]