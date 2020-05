Margherita a recunoscut ce a luat înainte de accident. “Eu știu că sunt niște pastile din farmacie”

17:40

Sfâșietor! O vedetă Netflix a murit la doar 22 de ani. Tânăra s-ar fi sinucis, conform presei internaționale. Luptătoarea japoneză Hana Kimura, star în reality-show-ul Terrace House, a murit la 22 de ani. Ea s-ar fi sinucis, conform presei internaţionale. Stardom Wrestling, organizaţia unde sportiva avea contract, a confirmat decesul acesteia. Înainte de a muri, […] The post Sfâșietor! O vedetă Netflix a murit la doar 22 de ani. Tânăra s-ar fi sinucis appeared first on Cancan.ro.