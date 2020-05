03:20

Scriitoare, susţinătoare a drepturilor femeilor şi reprezentantă de seamă a transcedentalismului american, Margaret Fuller s-a născut la 23 mai 1810 la Cambridge, Massachusetts, potrivit margaretfuller.org.A primit o educaţie riguroasă de la tatăl său, avocatul-politician Timothy Fuller. În 1833, Margaret s-a mutat cu familia la o fermă din Groton, Massachusetts, unde a trebuit să se ocupe de treburile casnice şi să o îngrijească pe mama sa, grav bolnavă. În paralel, însă, a continuat să studieze şi să citească.A predat la o şcoală din Boston între 1836 şi 1837, apoi la una din Providence, Rhode Island. Fuller a fost prima femeie căreia i s-a permis accesul în biblioteca de la Colegiul Harvard. În 1840, a avut iniţiativa înfiinţării unor grupuri de dialog pe teme filosofice şi sociale, frecventate, până în 1844, de personaje marcante ale vieţii culturale din Boston. Totodată, a organizat cursuri dedicate femeilor provenite din medii sociale defavorizate.Tot în 1840, alături de Ralph Waldo Emerson, a pus bazele publicaţiei "Dial", care promova principiile transcedentalismului american. Această şcoală filosofică, iniţiată de Emerson în 1836, era caracterizată de un misticism panteist, o critică a societăţii de consum, precum şi de credinţa că problemele sociale se pot rezolva doar prin autoperfecţionarea morală a indivizilor. Margaret a devenit editorul publicaţiei şi unul dintre cei mai frecvenţi colaboratori.În 1844, a publicat lucrarea literară "Summer on the lakes", bine primită de critici. A fost remarcată de Horace Greeley, fondatorul şi editorul publicaţiei New-York Tribune, şi invitată să semneze o rubrică de critică literară.În 1845, Margaret Fuller a publicat cea mai cunoscută şi apreciată carte a sa, "Femeia în secolul al XIX-lea" ("Woman in the Nineteenth Century"), considerată prima lucrare feministă majoră din literatura americană. A militat pentru accesul femeilor la educaţia superioară, pentru egalitatea de şanse în câmpul muncii şi pentru îmbunătăţirea statutului femeii în cadrul căsătoriei. La trei ani de la apariţia cărţii lui Fuller, a avut loc în oraşul Seneca Falls, New York, prima convenţie dedicată drepturilor femeii.S-a implicat şi în alte mişcări sociale, precum reforma penitenciarelor sau emanciparea sclavilor.Un an mai târziu, a devenit primul corespondent al New York Tribune în Europa, conform biography.com. În 1848, se implică şi în mişcările revoluţionare din Italia, unde se aliază cu Giuseppe Mazzini, activist pentru unificarea Italiei.În 1849, se căsătoreşte cu Giovanni Angelo, Marchiz d'Ossoli, cu zece ani mai tânăr decât ea. În 1850, cei doi pleacă din Florenţa spre SUA, însă o furtună scufundă vasul în care se aflau, în ziua de 19 iulie, în apropiere de Fire Island, New York. Corpurile celor doi nu au putut fi recuperate.În 1995, Margaret Fuller a fost inclusă în National Women's Hall of Fame, potrivit womenofthehall.org. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Ruxandra Bratu,editor online: Ady Ivaşcu)