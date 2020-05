Ea este asistenta din Târgu Cărbunești care a murit la puţin timp după naştere. Nici bebelușul nu a putut fi salvat

18:00

A trecut vremea în care Vulpița de la Blăgești era o tânără fără cultură, timidă, care nu știa cu ce se mănâncă viața. După 4 luni de stat în Capitală, Veronica Stegaru și-a depășit condiția socială și a devenit și ea o adevărată divă, ca toate celelalte femei din showbizul nostru. Și cum fanii au […]