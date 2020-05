Ionuț Stroe, declarații INCENDIARE despre stadionul „Arcul de Triumf”: „PSD a creat în mod fals un conflict, a fost o discuție poluată politic”

10:10

Dumitru Dragomir (73 de ani), fost președinte la LPF și fost conducător de club, a ieșit la pensie și câștigă o sumă uriașă.După 47 de ani muncă, dintre care 17 ca președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dragomir a decis să iasă la pensie și primește lunar suma de 7.000 de euro.„A sosit şi momentul ăsta, măi, copii! După 47 de ani de muncă, am şi eu dreptul să ies la pensie, nu? Am muncit toată viaţa mea! Am muncit de mic. ...