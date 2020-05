Prognoza meteo pentru următoarea lună: Vreme răcoroasă şi ploi

23:20

Spania îşi va redeschide graniţele pentru turişti începând cu luna iulie, a anunţat premierul Pedro Sanchez, care a subliniat că Guvernul va garanta siguranţa vizitatorilor şi a localnicilor, titrează, sâmbătă, The Guardian. „După cum ştiţi, Spania primeşte peste 80 de milioane de vizitatori pe an. Anunţ că, din iulie, Spania se va redeschide pentru turism în condiţii de siguranţă. De asemenea, turiştii străini pot începe să îşi planifice vacanţa în ţara noastră. Spania are nevoie de turism, iar...