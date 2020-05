S-a vindecat de coronavirus la 107 ani! Caz incredibil în Iran. “A învins boala cu ajutorul…”

09:40

Apar detalii îngrozitoare în cazul bătrânei de 84 de ani umilită și bătută chiar de propria fiică. Imaginile ar fi filmate imediat după Paște, dar astfel de scene se petreceau regulat. De un timp, fiica bătăușă era asistentul personal al mamei sale, lucru pe care chiar ea l-a solicitat. Autoritățile locale au acceptat imediat pentru […] The post Detalii îngrozitoare în cazul bătrânei de 84 de ani din Vâlcea, bătută de propria fiică. “Era lovită la nas, li s-a spus că a căzut pe scări. A doua oară…” appeared first on Cancan.ro.