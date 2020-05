Ministrul Sportului, Ionuț Stroe, a rămas în chiloți, în direct la TV! Ce s-a întâmplat + reacția prezentatorului

09:40

Fiecare ediție a showului ”iUmor” aduce surprize mari nu numai în fața juraților, ci și în fața telespectatorilor, existând chiar și situații în care, pe românește fie spus, toată lumea rămâne… cu gurile căscate. Așa s-a întâmplat și aseară, când în fața juraților și a telespectatorilor s-a prezentat Violeta Niculae. A pornit de la ideea […] The post Moment interzis la iUmor! Violeta Niculae şi-a dat jos lenjeria intimă şi a început să cânte cu… Mihai Bendeac, oripilat: „Să i se oprească microfonul” appeared first on Cancan.ro.