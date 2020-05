CFR: Circulaţie feroviară în condiţii normale între Mogoşoaia şi Baloteşti

09:10

Actriţa Priscilla Presley s-a născut la 24 mai 1945, în Brooklyn, New York. Tatăl său, pilotul de marină James Wagner, a murit într-un accident de avion la numai câteva luni de la naşterea ei. Mama sa, Ann, s-a recăsătorit în 1948, cu Paul Beaulieu, un ofiţer al Forţelor Aeriene, originar din Quebec, Canada. Familia sa s-a mutat de mai multe ori şi a staţionat în Germania, când era adolescentă, potrivit biography.com.Priscilla şi-a petrecut copilăria la Austin, Texas, unde a urmat Del Valley Junior High School. Şi-a terminat studiile universitare în 1963, iar în 1967 s-a căsătorit cu Elvis Presley, pe care-l cunoscuse la Wiesbaden, în Germania. Mariajul lor a durat şase ani şi împreună au avut o fiică, Lisa Marie, potrivit imdb.com.După decesul lui Elvis din 1977, Priscilla a început să studieze actoria la Şcoala de Artă Dramatică din Malaga. A apărut şi în reclame comerciale una dintre ele fiind pentru firma Wella, potrivit CineMagia - www.cinemagia.ro.Priscilla a rămas moştenitoarea unei averi imense, precum şi a locuinţei Graceland din Memphis pe care a transformat-o în muzeu, atrăgând vizitatori din întreaga lume. În 1985 a publicat lucrarea biografică ''Elvis and Me''. În anii '90 a lansat propria linie de parfumuri, apoi pe cea de îmbrăcăminte şi produse cosmetice, potrivit biography.com.În 1988, a apărut pe marele ecran în filmul ''The Naked Gun'', după ce la televiziune debutase în 1983 (''Fall Guy'' (seria tv) şi filmul ''Love Is Forever''). A fost distribuită în rolul Jennei Wade din serialul celebru "Dallas" (1983-1988), iar în 1984 câştiga premiul Soap Opera Digest pentru acest rol, potrivit imdb.com.Cariera actoricească a Priscillei Presley a mai inclus roluri în pelicule precum ''The Adventures of Ford Fairlane'' (1990), ''The Naked Gun 2˝: The Smell of Fear'' (1991), ''Tales from the Crypt'' (1993), ''Naked Gun 33 1/3: The Final Insult'' (1994), ''Melrose Place'' (1996), ''Touched by an Angel'' (1997), ''Breakfast with Einstein'' (1998), ''Hayley Wagner, Star'' (1999), ''Spin City'' (1999).În ciuda trecerii anilor, vedeta nu-şi arată adevărata vârstă, are o siluetă de invidiat, debordează de energie, iar apariţiile ei la diverse evenimente sunt aşteptate cu mare interes.În 2014, şi-a prezentat cartea intitulată ''Shades of Elvis'', cu fotografii în care apar vedete ca Adam Lambert, Alice Cooper, David Copperfield, Def Leppard, Eddie Van Halen, Elton John, Helen Mirren, Lionel Richie, Martin Sheen, Mike Tyson, Pamela Anderson, Peter Fonda, Snoop Dogg, Steven Tyler, Johnny Depp, Cher, Ozzy Osbourne, Helen Mirren, Charlie Sheen, Celine Dion, Michael Buble, Tom Jones, Robert Plant, fiecare purtând ochelari de soare care i-au aparţinut regelui rock&roll-ului.În 2012, a jucat pantomimă în comedia muzicală "Snow White and the Seven Dwarfs", potrivit www.broadwayworld.com."Căsnicia cu Elvis Presley nu a fost deloc uşoară, ci chiar dificilă", declara în 2015, într-un interviu, la HuffPost Live. "A fost dificil, mai ales la început, când eram o soţie tânără, mamă şi făceam parte şi din lumea aceasta a rock 'n' roll-ului. Vroiam să fiu şi soţie şi mamă, am călătorit mult şi Elvis voia mereu să fiu alături de el", afirma actriţa. "Foarte mulţi m-au urât pentru că m-am căsătorit cu el, iar alţii m-au urât pentru că am divorţat. Oamenii sunt foarte critici, însă nu ştiu cum a fost cu adevărat viaţa mea şi nu ştiu cum am încercat cu disperare să fiu o soţie bună, o bună mamă şi o parteneră bună. A fost un drum greu de parcurs", mai spunea Priscilla Presley. AGERPRES/ (Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Ionela Gavril, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Priscilla Presley/facebook