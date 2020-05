MApN: 15 specialişti vor efectua o misiune în SUA, în contextul pandemiei de COVID-19

16:00

Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) discută cu grupul Walt Disney pentru a folosi un complex al acestuia din oraşul Orlando, unde doreşte să reia la sfârşitul lui iulie sezonul suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, a confirmat sâmbătă un purtător de cuvânt pentru ESPN.NBA, în colaborare cu sindicatul jucătorilor (NBPA), a iniţiat discuţii cu The Walt Disney Company pentru a studia posibilităţile reluării sezonului 2019-2020 la sfârşitul lui iulie în complexul ESPN Wide World of Sports din Florida, a declarat Mike Bass, citat de AFP.Bass a precizat că această incintă din interiorul Disney World ar fi folosită ca un "campus unic pentru meciuri, antrenamente şi cazare".În acest complex de 220 de hectare se află trei săli în care pot avea loc meciurile şi suficiente camere de hotel pentru a găzdui diferitele delegaţii, limitând totodată expunerea la lumea exterioară.Comisarul NBA, Adam Silver, este aşteptat să precizeze la începutul lui iunie ce se va întâmpla cu sezonul 2019-2020.Acest anunţ confirmă tendinţa amintită în ultimele zile de presă, potrivit căreia Orlando a devenit opţiunea privilegiată, în dauna Las Vegas.Televiziunea ESPN, filială a grupului Disney, a afirmat că aceste două "bule" şi-ar putea împărţi desfăşurarea play-off-urilor, echipele din conferinţa de Est urmând să joace în Florida, iar cele din conferinţa de Vest, în Nevada.NBA a întrerupt campionatul pe 11 martie, după testul pozitiv la Covid-19 al francezului Rudy Gobert (Utah Jazz).Dacă NBA a ales Disney World şi ia în calcul repornirea competiţiei la sfârşitul lui iulie, rămân de stabilit mulţi alţi parametri.Deocamdată nimeni nu ştie sub ce formă va fi reluat campionatul, când a rămas de disputat aproximativ o lună din sezonul regulat. Unele meciuri ar putea fi disputate ţinând cont de clauzele din contractele cu televiziunile, înainte de a începe play-off-ul, ce ar avea formatul clasic, cel mai bun din şapte partide.În acest sens, coproprietarul lui Milwaukee Bucks, Marc Lasry, a declarat că un consiliu de administraţie al NBA, cu patronii cluburilor, va avea loc pe 29 mai.Potrivit ESPN, jucătorii ar trebui să respecte o carantină de două săptămâni, apoi să se antreneze individual una până la două săptămâni la bazele echipei lor, după care va urma antrenamentul colectiv de două-trei săptămâni.Una din cheile pentru reluarea sezonului o reprezintă numărul testelor care trebuie efectuate, unele media indicând numărul de 15.000.Pentru aceasta, NBA negociază cu mai multe laboratoare private. Silver a afirmat de mai multe ori că refuză ca jucătorii şi membrii staff-urilor să aibă prioritate în faţa restului populaţiei, mai ales a oamenilor aflaţi în prima linie a luptei contra virusului.AGERPRES (AS/editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Ady Ivaşcu)