Îți mai amintești? Cum arăta Vulpița de la Acces Direct, înainte de a ajunge în Capitală. Echipa Antenei 1 a transformat-o într-o divă

Adela Chirică a bătut sălile de judecată mai bine de un an, într-un "război" total pentru pensie alimentară, și nu numai, cu milionarul Nicolae Sota, nimeni altul decât tatăl copilului ei, Davis. Pacea s-a semnat, însă, zilele acestea, când nimeni nu se aștepta! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, are detaliile, în exclusivitate. (CITEȘTE ȘI: "CEL MAI