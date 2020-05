Scenariul halucinant al unui fost politician: “Îi dau interval lui Mircea Badea, dacă e bărbat… Vreau să-l mușc de beregată!”

13:00

MAE a anunțat că încă 277 de cetățeni români aflați în Franța și Marea Britanie au fost repatriați. Aceștia au fost aduși în România cu curse TAROM. Printre ei regăsim studenți, muncitori sezonieri și persoane fără adăpost. Dintre cei 277 de