Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 25 mai 2020. Racii sunt ușor de impresionat

15:40

Astăzi-dimineață, în jurul orei 8:40, cei care au trecut pe lângă Arcul de Triumf din Capitală au fost martorii unei scene absolut surprinzătoare. Vremea mohorâtă nu a împiedicat-o pe o tânără să fie protagonista… unei ședințe foto inedite. Îmbrăcată sport – bustieră neagră și colanți de culoare roz – tânăra s-a lăsat fotografiată în timp […] The post Ce făcea această tânără la ora 8 dimineaţa, în faţa Arcului de Triumf. Trecătorii au crezut că nu văd bine| FOTO şi VIDEO appeared first on Cancan.ro.