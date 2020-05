Franţa: Autorităţile doresc ca cetăţenii să îşi petreacă anul acesta vacanţa de vară în Franţa

03:40

Ministrul german al sănătăţii Jens Spahn a recunoscut într-un interviu că preşedintele american Donald Trump nu greşeşte cu insistenţa sa referitoare la necesitatea reformării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), dar a avertizat că astfel de acţiuni ar trebui lăsate pentru perioada post-pandemie, transmite luni dpa.Într-un interviu acordat duminică publicaţiei Financial Times, ministrul sănătăţii Jens Spahn a declarat că preşedintele Donald Trump, care a ameninţat să pună capăt definitiv finanţării OMS dacă această organizaţie nu face schimbări majore, "are dreptate"."Trebuie să ne dăm seama exact unde se duc banii", a spus ministrul german, adăugând că reformele ar trebui să vizeze "guvernanţa şi responsabilitatea". Cu toate acestea, Jens Spahn a spus că aceste discuţii vor trebui să aştepte până când trece pandemia."În mijlocul unei crize, când stingi incendii, nu poţi vorbi de reformarea brigadei de pompieri", a opinat el. Spahn a adăugat că i-ar părea "foarte rău" să vadă SUA părăsind grupul.Numele lui Spahn, în vârstă de 40 de ani, este adesea vehiculat în discuţiile despre potenţialii succesori ai cancelarului Angela Merkel. Politicianul german a căutat să îşi creeze sprijin în rândul ultraconservatorilor din partid criticând poziţia liberală a Angelei Merkel în dosarul refugiaţilor şi a susţinut o abordare mai dură a imigraţiei.Săptămâna trecută, preşedintele Trump a spus că ia în calcul încetarea contribuţiei SUA la OMS, despre care a afirmat că se ridică la 400 - 500 de milioane de dolari pe an, dacă organizaţia nu face îmbunătăţiri în termen de 30 de zile.Ţările europene au răspuns la poziţia intransigentă a SUA printr-o politică de susţinere a OMS, susţinând că trebuie sprijinită consolidarea organizaţiei în contextul eforturilor de combatere a pandemiei COVID-19."Subliniem rolul central al OMS în gestionarea sănătăţii la nivel global", a declarat ministrul german de externe Heiko Maas săptămâna trecută. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)