Premierul a fost surprins, în direct la TV, de cutremur! Cum a reacționat oficialul VIDEO

18:20

Acum un an pozau în cuplul perfect, iar acum..tot ce au construit împreună, a ajuns să fie doar o amintire. Andreea Bălan și George Burcea își vor spune, în curând, adio și negru pe alb și între ei se pare că nu mai este cale de întoarcere. Între Andreea Bălan și George Burcea nu mai […] The post Pus la zid că nu este un tată bun, George Burcea reacționează! Imaginea care i-a uimit pe fani, în plin divorț de Andreea Bălan appeared first on Cancan.ro.