Ce a pățit o mamă din Târgu Mureș la intrarea într-un supermarket: „Domnul de la securitate nu m-a lăsat, pentru că fetița mea…”

La numai câteva ore de când fiica ei a produs un accident în Capitală, ieri, Viorica din Clejani a avut o reacție cel puțin șocantă în fața jurnaliștilor adunați în fața casei sale. Artista a aruncat cu o cutie de lapte într-o reporteriță și mai apoi a udat-o atât pe aceasta, cât și șoferul și […]