VIDEO Coronavirus/Specialişti MApN, misiune în Alabama; Ciucă: Când e nevoie, suntem în măsură să ne sprijinim unii pe alţii

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, a declarat că misiunea echipei de specialişti MApN care pleacă în statul american Alabama pentru a oferi sprijin autorităţilor locale în lupta contra COVID-19 dovedeşte că, atunci când este nevoie, România şi SUA sunt în măsură să se sprijine reciproc. "Cred că această acţiune se înscrie în linia de a proba că, indiferent de situaţie, suntem în măsură să ne sprijinim unii pe alţii şi să recunoaştem că, nu cu mult timp în urmă, SUA au alocat, de asemenea, un sprijin ţării noastre, atunci când, printr-un zbor strategic, am reuşit să aducem din Coreea de Sud, de la Seul, materiale de protecţie pentru a sprijini ţara noastră în lupta cu noul coronavirus", a spus Ciucă, luni, la Baza Militară 90, unde a avut loc o ceremonie prilejuită de plecarea specialiştilor MApN.El a adăugat că acesta nu este decât un gest prin care se demonstrează consistenţa parteneriatului strategic pe care SUA îl are cu ţara noastră."Este un gest voluntar pe care medicii voluntari şi asistenţii medicali civili îl fac la îndemnul comandanţilor lor, la o chestiune pornită din interiorul fiecăruia, pentru a demonstra că ne-am desfăşurat misiunile împreună în teatrele de operaţii", a mai spus Ciucă.Ministrul Apărării a menţionat că, nu cu mult timp în urmă, a avut o discuţie telefonică cu secretarul american al apărării, Mark Esper, în care a evocat consistenţa parteneriatului strategic dintre cele două ţări."Alabama este statul cu care noi avem un parteneriat de aproximativ 26 de ani. Sunt activităţi pe care le-am desfăşurat şi am căpătat experienţă operaţională, iar acum suntem în măsură să sprijinim şi, de asemenea, să învăţăm din procedurile şi tehnicile pe care medicii americani le-au aplicat în Statele Unite şi, de asemenea, să identificăm în ce fel putem să ne dezvoltăm partea aceasta de colaborare pe domeniul CBRN", a afirmat Ciucă.O echipă de 15 specialişti din MApN, alcătuită din cinci medici, cinci asistenţi medicali şi cinci militari specialişti în domeniul CBRN, a plecat, luni, în SUA, pentru a oferi sprijin autorităţilor statului Alabama, în contextul măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19."Personalul MApN va oferi, pentru o perioadă de aproximativ două săptămâni, sprijin de specialitate omologilor americani din mai multe unităţi de îngrijire şi tratament medical de pe teritoriul statului Alabama şi se va informa cu privire la modul în care sunt aplicate în SUA metodele de combatere a infectării cu noul coronavirus atât în domeniul medical, cât şi în ceea ce priveşte apărarea CBRN", informează un comunicat de presă postat, duminică, pe site-ul MApN.Cooperarea dintre România şi statul Alabama se desfăşoară sub auspiciile programului de parteneriat statal (State Partnership Program) lansat în anul 1993, program coordonat de Comandamentul Forţelor Americane din Europa (USEUCOM). AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * VIDEO Coronavirus/Specialişti MApN, misiune în Alabama; Orban: SUA şi România au un Parteneriat strategic solid

