Ministrul Culturii: Mă bucură că şi în anul 2020 tot guvernarea liberală a înfiinţat o nouă instituţie muzeală

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a elogiat duminică, la inaugurarea Muzeului Naţional "Brătianu" de la Ştefăneşti, contribuţia guvernărilor liberale din trecut la dezvoltarea culturii naţionale."Ansamblul Conacului Brătianu - Vila Florica a adunat în jurul său oameni care au fost prezenţi mereu în prima linie atunci când România a avut nevoie de decizii ferme pentru dezvoltare şi chiar pentru supravieţuire. Reprezintă locul în care s-au pus bazele principiilor ca unitate, modernizare, dar şi ale culturii ca motor al societăţii. Principiile s-au concretizat în fapte în timpul guvernărilor liberale (...). Mă bucură că şi în anul 2020 tot guvernarea liberală a înfiinţat o nouă instituţie muzeală (...), o instituţie care să recunoască importanţa naţională a celor care au scris istoria cu mândrie, dar şi sacrificii", a spus ministrul Culturii.El i-a felicitat pe toţi cei care s-au implicat în proiectul Muzeului Naţional "Brătianu" şi le-a urat să transforme instituţia muzeală "într-o emblemă a patrimoniului naţional".Deputatul Gigel Ştirbu, iniţiator al proiectului de lege privind înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu", a mărturisit că deschiderea noii instituţii muzeale reprezintă "împlinirea unui vis"."Pentru mine şi pentru mulţi din generaţia mea, această zi reprezintă împlinirea unui vis, un vis la care am tins să gândim în ultimii 30 de ani. Ca reprezentant al generaţiei mele, care în 1989 sărbătoream majoratul, astăzi cred că România a făcut un pas spre despărţirea definitivă de bezna comunistă. (...) Această instituţie (...) sunt convins că-şi va atinge obiectivul, şi anume toţi cei care ne vor urma în această viaţă vor vedea că ideile, valorile, principiile pe care înaintaşii noştri le-au îmbrăţişat au făcut ca astăzi România să fie o ţară puternică, o ţară respectată", a spus Gigel Ştirbu.La rândul său, preşedintele PNL Argeş, Adrian Miuţescu, a afirmat că momentul înfiinţării unui muzeu dedicat Brătienilor este aşteptat de liberali de trei decenii."Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru că sunteţi astăzi aici, în condiţii grele, într-o perioadă grea pentru România (...). Am fi dorit ca acest moment să fie mult mai amplu, dar acestea fiind condiţiile, ne-am limitat şi am încercat să respectăm toate legile", a declarat Miuţescu.Premierul Ludovic Orban a participat, duminică, la inaugurarea Muzeului Naţional "Brătianu" care are sediul în Vila Florica, fosta reşedinţă a familiei Brătianu din Ştefăneşti.Evenimentul a avut loc cu ocazia aniversării a 145 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal.În 15 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu", care a intrat în vigoare la 1 februarie. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Antonia Niţă, editor online: Ady Ivaşcu)

