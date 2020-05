Un botoșănean a ajuns la Urgențe cu un borcan în.. anus! Medicii și-au făcut cruce când au aflat cine e, de fapt, bărbatul și de ce și-a băgat borcanul acolo

07:40

Nu mai puțin de cinci morți și zeci de răniți este bilanțul negru al unui atac terorist. Totul a avut loc în timpul unei sărbători. Explozia s-a produs duminică, la Baidoa, localitate aflată la 250 de kilometric de capitala Somaliei, Mogadishu. Între morți și răniți se află femei și copii.