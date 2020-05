VIDEO Adrian Oros: Avem 1,6 milioane hectare de culturi agricole calamitate de secetă

09:30

Echipele din sportul profesionist american vor putea reveni la centrele lor de pregătire în statul New York, a anunţat duminică guvernatorul acestui stat, Andrew Cuomo, citat de AFP."Începând de astăzi (duminică), toate ligile sportului profesionist din New York vor putea începe să se reunească pentru a se antrena", a declarat Cuomo în cursul unei conferinţe de presă.În New York evoluează două francize de baschet din NBA (Knicks şi Brooklyn Nets), trei echipe de hochei din NHL (Rangers, Islanders, Buffalo Sabrs), două de baseball din MLB (Yankees şi Mets), precum şi o franciză de fotbal american din NFL, Buffalo Bills."Este o revenire la normalitate. Lucrăm şi încurajăm toate echipele sportive să înceapă antrenamentele cât mai curând posibil şi vom lucra cu ei pentru a ne asigura că se poate face acest lucru", a mai spus guvernatorul, care s-a declarat convins că "sportul poate reveni, fără să existe oameni pe stadioane".Statul New York este cel mai afectat din Statele Unite de pandemia de Covid-19, cu aproape 30.000 de decese din aproximativ 97.000 la nivel naţional.