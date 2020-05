Coronavirus: Părinţii din statul australian New South Wales, îndemnaţi să lucreze de acasă după redeschiderea şcolilor

Autorităţile din cel mai populat stat din Australia, New South Wales, care include oraşul Sydney, i-au îndemnat luni pe locuitori să continue să lucreze de acasă după decizia redeschiderii şcolilor, pe fondul scăderii numărului cazurilor de infectare cu noul coronavirus, relatează Reuters.Australia a raportat puţin peste 7.100 de infecţii cu COVID-19, între care 102 decese, cu mult sub cifrele raportate de alte ţări dezvoltate.Cu mai puţin de 20 de cazuri noi de COVID-19 raportate zilnic, statele australiene au început punerea în aplicare a unui plan în trei etape pentru eliminarea majorităţii restricţiilor sociale impuse până în iulie.În statul New South Wales (NSW), copiii s-au întors luni la şcoală, permiţând multor părinţi să revină la muncă - deşi oficialii i-au îndemnat pe cei care ar putea să stea acasă să evite să pună presiune asupra reţelei de transport."Sunt foarte mulţumită că sistemul nu a fost copleşit", a declarat premierul din NSW, Gladys Berejiklian, la Sydney."Oamenii ascultă, iau decizii în cunoştinţă de cauză şi aşa ne-am dori să continue", a adăugat ea.Redeschiderea şcolilor este o parte centrală a repornirii economiei Australiei.În condiţiile în care graniţele internaţionale vor rămâne probabil închise luni de zile, premierul australian Scott Morrison i-a îndemnat pe locuitori să meargă în vacanţă în ţară pentru a ajuta la sprijinirea turismului australian.În timp ce guvernul federal a elaborat un plan de repornire a economiei naţionale, implementarea acestuia este lăsată la nivelul liderilor de state şi teritorii, care provin din partide politice diferite şi au alte opinii cu privire la gradul de libertate de mişcare permisă în condiţiile impuse de pandemia de coronavirus. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise, edior: Ana Bîgu, editor online: Simona Aruştei)

