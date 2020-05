Tragedie în Maramureș! Un copil de doi ani a decedat după ce a fost călcat cu mașina în curtea casei

10:50

Tragedie în modeling! O finalistă a concursului ”Miss Universe”, în vârstă de doar 23 de ani, a fost găsită moartă. Circumstanțele decesului nu se cunosc, potrivit nypost.com. CITEȘTE ȘI: „MANECHINA LUI BOTE” EXPLICĂ RELAȚIA CU INTERLOPUL. “ÎI MAI SPUNEAM ANUMITE LUCRURI LA NERVI, CA SĂ ÎL OFTIC” + “NU CRED CĂ…” Amber-Lee Friis, din Noua Zeelandă, […] The post Tragedie în modeling. Finalistă la ”Miss Universe”, găsită moartă! Avea 23 de ani appeared first on Cancan.ro.