UEFA, aviz favorabil pentru FRF!

12:40

Cunoscutul Speak s-a decis să-și provoace admiratorii și în mediul online, așa că le propune acestora o serie de clipuri pe canalul de YouTube. Provocarea se numește DE SPEAK Firu-n Patru în #AsiaExpress, iar ideea centrală este, bineînțeles, legată de aventura trăită în timpul showului ”Asia Express”. Zis și făcut. În primul episod a fost […] The post Iubita lui Speak s-a făcut de rușine într-un LIVE: „Cine e Orban? Este…” appeared first on Cancan.ro.