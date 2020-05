Putem merge la mare în starea de alertă? Poliția Română răspunde la 5 întrebări importante despre restricții

19:30

Ilie Năstase a ajuns la al cincilea divorț, despărțindu-se de Ioana Simion după doar un an de căsnicie.„Cu Ilie mai vorbesc, dar locuim separat. Ne mai vedem, îl mai ajut cu ce are nevoie, îl duc unde are nevoie. Atât.Eu am încercat să discut, dar am stat de vorbă o oră cu pereții. Apoi soțul meu și-a pus ochelarii și mi-a zis să închid ușa. Deși mi-aș fi dorit să comunice, să îmi dea un răspuns, nu a făcut-o. ...