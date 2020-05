Dan Nicorescu, gafă de neiertat în parcarea unui hipermarket din București! Imaginile sunt deja virale

14:30

Cu mulți ani în urmă era o prezență exotică pe micile ecrane, apărând la B1 TV în postura de prezentatoare. Mbela Nzuzi a plecat de România, ulterior, iar acum trăiește în Franța. Dar amintirile pe care le-a trăit în timpul emisiunilor prezentate sunt de neuitat, iar în ele apare personaje cunoscute, atât ale vremurilor de […]