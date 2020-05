Florin Cîțu, declarații îngrijorătoare privind majorarea pensiilor: “Creează probleme…”

16:10

Fermierii din Dolj au găsit o metodă inedită pentru culturile de legume productive, dar şi bio: polenizarea cu bondari. Această metodă este la îndemâna legumicultorilor care doresc să obțină producții bune în sere sau solarii. De mai mulți ani, firmele de specialitate importă bondarii în cutii speciale, din care insectele își iau zborul și polenizează