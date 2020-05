Alexandru Rafila dă vești bune românilor: „ Așa cum arată lucrurile acum s-ar putea gândi o relaxare suplimentară de la 1 iunie”

16:40

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, judeţul Dolj, au făcut o descoperire teribilă după ce au verificat un camion: în cabină erau aproape 50 kg de heroină! Ei l-au reținut imediat pe șoferul mastodontului și l-au informat despre situația extrem de delicată în care se află. Pe numele lui sunt […]