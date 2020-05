Un bărbat din Constanța a amenințat că se aruncă în gol. Ce a făcut înainte să recurgă la acest gest

17:40

Un băiețel de doi ani a fost ucis din neatenție, în Maramureș. Un bărbat de 44 de ani, a călcat copilul cu mașina, în timp ce efectua manevra de întoarcere cu spatele a autovehiculului. Culmea este faptul că bărbatul nici măcar nu deține un permis de conducere. Purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Florina Meteş, […]