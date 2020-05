OMS a suspendat testele cu hidroxiclorochină la pacienţii cu COVID-19

01:10

Deputatul Pro România Mihaela Huncă i-a transmis, luni, ministrului Educaţiei, Monica Anisie, la dezbaterea moţiunii simple, că în sistemul educaţional românesc nu a existat niciodată ca acum "o stare de haos produsă de incompetenţă sau nepăsare", menţionând că în Ministerul Educaţiei "nu ştie stânga ce face dreapta"."Doamna ministru, aţi declarat că în materie de investiţii şi priorităţi la nivelul ministerului, dacă se aloca 6% din PIB acestui domeniu, citez: 'nu am ce să fac cu aceşti bani'. Imaginea doamnei ministru despre sistemul de educaţie este una, iar realitatea din teritoriu este alta. Şcoli cu grupuri sanitare în curte, spaţii impropii desfăşurării din teritoriu a actului de învăţământ, fără dotări corespunzătoare, lipsuri, lacune. Cât de bine ar fi prins acum acei bani în plină pandemie dacă se investeau în dotarea şcolilor şi a elevilor, doamna ministru? Doamna ministru, în fiecare judeţ în medie peste 10.000 de elevi nu au acces la internet şi nu au laptopuri şi tablete. Dacă facem un calcul - peste o jumătate de milion de elevi nu au cum să urmeze cursuri şcolare în România. Suntem foarte curioşi cum vor fi achiziţionate tablete sau laptopuri pentru toţi elevii şi profesorii care au nevoie de ele doar cu 150 de milioane lei", a spus Huncă, la dezbaterea moţiunii simple depuse de PSD şi Pro România împotriva ministrului Educaţiei.Ea a susţinut că ministrul Educaţiei a ignorat cu bună ştiinţă solicitarea Pro România privind actualizarea integrală a programului Euro 200, astfel încât mai mulţi beneficiari să poată intra în posesia unui computer şi programul să îşi realizeze scopul."Vorbeam de limitarea accesului la educaţie, un drept constituţional pe care îl interziceţi elevilor români. V-aţi gândit ce se întâmplă cu elevii navetişti pe durata activităţilor de pregătire pentru examene naţionale? Mii de elevi fac naveta la şcoală din localităţi aflate la mai mult de 30 de km faţă de unitatea de învăţământ, iar mersul la şcoală nu face parte din motivele agreate de Ministerul Afacerilor Interne pentru care o persoană poate părăsi localitatea în perioada 2 - 12 iunie. Doamna ministru, ne pare rău să o spunem, dar niciodată în sistemul educaţional românesc nu a existat până acum o stare de haos produsă de incompetenţă sau nepăsare. E drept, nu ne-am confruntat cu o asemenea situaţie, dar ne aşteptam ca, după o săptămână de la declararea stării de urgenţă, să veniţi cu strategii clare şi acţiune. Comunicarea scenariilor şi a măsurilor pe care le-aţi luat în contextul pandemiei s-a rezumat la citez: 'ne adaptăm din mers', fapt ce a generat, de cele mai multe ori, debandadă în rândul întregului sistem educaţional", a adăugat deputatul Pro România.Ea a mai spus că admiterea în acest an în clasele a V-a şi a IX-a în unităţile de învăţământ vocaţional rămâne în continuare ''învăluită de mister'', în condiţiile în care, în această lună, ar fi trebuit să se desfăşoare probele de aptitudini."În ministerul dumneavoastră nu ştie stânga ce face dreapta. Ba mai grav, nu ştiţi dumneavoastră ce vrea conducerea Guvernului Orban şi invers. Ca într-un scenariu de film de proastă calitate asistăm cu toţii la declaraţii contradictorii, ordine care se bat cap în cap, spre disperarea elevilor, părinţilor şi a profesorilor. Exact cei pe care ar trebui să îi liniştiţi şi să îi îndrumaţi, nu să-i debusolaţi. Ce să mai înţelegem atunci când aţi hotărât finalizarea anului şcolar pentru liceele tehnologice pe 12 iunie ca, apoi, acum câteva zile, să stabiliţi o nouă dată - 29 iulie. Nu a existat niciun fel de coerenţă nici cu privire la stabilirea unui calendar pentru începutul noului an şcolar, nici pentru grădiniţe şi nici pentru şcoli", a mai transmis Huncă. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)