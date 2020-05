Alexandru Rafila, noi reguli pentru români! Cum vor funcționa terasele și restaurantele, după redeschidere: „Trebuie făcută o mică programare”

19:10

Noi detalii despre atrocitățile comise de clanul Didilă din Giurgiu ies la iveală. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, amănunte halucinante din ancheta care vizează gruparea specializată în trafic de persoane, proxenetism, contrabandă, șantaj, complicitate la trecerea frauduloasă a frontierei de stat, dare de mită și divulgarea informațiilor secret de serviciu. […] Atrocitățile clanului Didilă. Cum erau tratate tinerele obligate să se prostitueze. „Se ținea de o bară ca să-i dea mai tare cu picioarele în cap"