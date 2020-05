Curs valutar BNR 26 mai 2020. Din păcate, nu este o eroare. Câți lei costă azi 1 euro

20:20

Adriana Vîlcea, o tânără de 19 ani din Slatina, a murit, pe 21 mai, într-un accident de mașină petrecut pe un drum neasfaltat și plin de gropi, mai precis Drumul Județean 56A situat între localitățile SChitu și Șerbănești, Olt. Concret, Adriana se afla în mașină alături de iubitul ei, în vârstă de 20 de ani. […] Moartea unei tinere de 19 ani din Olt într-un accident, subiect de scandal în Slatina: „A trebuit să pierdem o viaţă ca să se asfalteze o groapă". FOTO